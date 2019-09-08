2019-09-08T08:24:57+03:00
Происшествия

В Самарской области в ночь перед выборами сожгли две машины кандидата в думу

ЧП произошло в Новокуйбышевске. Пострадало имущество представителя «Казачьей партии РФ» [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Огонь уничтожил "Газель" и Daewoo Nexia кандидата в депутаты гордумы НовокуйбышевскаОгонь уничтожил "Газель" и Daewoo Nexia кандидата в депутаты гордумы НовокуйбышевскаФото: скриншот с видео
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Кандидат в депутаты думы Новокуйбышевска от «Казачьей партии РФ» в ночь перед выборами 8 сентября остался без двух своих машин. Кто-то, как считает Адил Гасанов, их намеренно поджег. Об этом претендент в городскую думу сообщил на своей странице в соцсети.

- В субботу, 7 сентября, в 22:30, я, находясь дома, услышал два хлопка, но не придал этому значения. Потом мне позвонил сосед и сказал, что во дворе дома № 29, корпус 17 на проспекте Мира горят две мои машины: «Газель», которая использовалась мною как мобильная приемная и была оснащена эмблемами и символикой партии, и Daewoo Nexia, - рассказал Адил Гасанов.

По словам кандидата в думу, увидев пожар, он сразу же вызвал полицию и пожарных. До их прибытия он пытался бороться с огнем вместе с соседями, но безуспешно. Сейчас Адил Гасанов ищет свидетелей, которые могли бы видеть поджигателей или их сообщников. Он просит всех, кто был на проспекте Мира в промежуток времени с 22:00 до 22:40 7 сентября, позвонить по телефону: 8-937-174-07-08.

В Новокуйбышевске сожгли два автомобиля кандидата депутаты гордумы.Видео: Адил Гасанов

ИСТОЧНИК KP.RU

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