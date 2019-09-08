2019-09-08T09:52:19+03:00
Общество

Выборы 8 сентября 2019: в Самарской области открылись 234 избирательных участка

Жителям региона предстоит выбрать депутатов в местные думы
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области стартовал единый день голосованияВ Самарской области стартовал единый день голосованияФото: Архив "КП"
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В Самарской области стартовал единый день голосования 8 сентября 2019 года. Сегодня в 8:00 в регионе открылись 234 избирательных участка.

- В Самарской области проходят 34 избирательные кампании различного уровня. Для них изготовлено 179 763 бюллетеня, - сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Напомним, сегодня проходят довыборы в Самарскую губернскую думу и в думу Новокуйбышевска. Для голосования по Безымянскому избирательному округу № 11 напечатано 91 730 бюллетеней, а для голосования по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 19 — 88 033 бюллетеня. Как отмечают в избиркоме, на довыборах депутата Самарской губдумы 6 созыва по Безымянскому округу будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их установили на всех 42 участках. Что касается выборов в думу Новокуйбышевска, то там будут замещены 25 мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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