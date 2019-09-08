2019-09-08T12:41:23+03:00
Общество

КВН-марафон, сдача норм ГТО и концерт: жители Самары продолжают отмечать День города

8 сентября праздничные мероприятия пройдут в Струковском саду, на набережной и на площади Куйбышева
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горожане возложат цветы к памятнику основателю Самарской крепости Григорию ЗасекинуГорожане возложат цветы к памятнику основателю Самарской крепости Григорию ЗасекинуФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 8 сентября, жители Самары продолжают отмечать День города. Сегодня в областной столице, которая отмечает свое 433-летие, запланировано множество праздничных мероприятий.

Так, в Струковском саду в 12 часов начнется молодежный КВН-марафон «Я люблю Самару». До 17 часов в парке будут работать интерактивные, спортивные и творческие площадки. Здесь пройдет турнир по скейтбордингу, который будет сопровождаться музыкой от профессиональных диджеев.

Кроме того, с 12 до 17 часов в Струковском саду будет работать площадка по сдаче норм ГТО. В летнем театре парка горожан и гостей города будут ждать выступления детских и студенческих творческих коллективов, а также участников и лауреатов фестивалей «Веснушка» и «Студенческая весна». В 16 часов в Струковском саду стартует еще один КВН-марафон, участниками которого станут школьники и студенты.

Еще одним местом притяжения горожан сегодня станет набережная реки Волги. С 11 до 18 часов там будут работать концертные и интерактивные программы, которые подготовили представители ТВ, радиостанций и печатных СМИ. На спортивных площадках набережной пройдет спартакиада детских дворовых команд. В полдень самарцы возложат цветы к памятнику воеводе князю Григорию Засекину, который основал Самарскую крепость в 1586 году.

В 20:00 на площади Куйбышева состоится грандиозный концерт, на котором выступят известные музыканты. Завершится праздник салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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