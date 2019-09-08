2019-09-08T12:23:31+03:00
Общество

В Самарскую область приедет с проверкой комиссия центрального аппарата МЧС

Столичные специалисты оценят работу Главного управления самарского ведомства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Представители центрального аппарата МЧС будут работать в регионе с 9 по 20 сентябряПредставители центрального аппарата МЧС будут работать в регионе с 9 по 20 сентябряФото: Архив "КП"
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На следующей неделе в Самарскую область с рабочим визитом приедут представители центрального аппарата МЧС России. Комиссия во главе с Луизой Еникеевой с 9 по 20 сентября проведет инспекторскую проверку ГУ МЧС по региону.

- Представители центрального аппарата МЧС России проверят эффективность работы Главного управления, готовность сил и средств к реализации задач в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, а также безопасности людей на воде, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

За время своего прибывания в регионе столичные специалисты проведут командно-штабную тренировку, пожарно-тактические учения, осмотрят технику и проверят навыки и знания сотрудников МЧС. Кроме того, Луиза Еникеева проведет прием граждан. Также в этот период будет работать телефон доверия: 8 (846) 337-72-82, по которому смогут звонить не только жители региона, но и сами сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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