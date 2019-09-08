В Самарскую область приедет с проверкой комиссия центрального аппарата МЧС

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-08T12:23:31+03:00

Представители центрального аппарата МЧС будут работать в регионе с 9 по 20 сентября Фото: Архив "КП"

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На следующей неделе в Самарскую область с рабочим визитом приедут представители центрального аппарата МЧС России. Комиссия во главе с Луизой Еникеевой с 9 по 20 сентября проведет инспекторскую проверку ГУ МЧС по региону.

- Представители центрального аппарата МЧС России проверят эффективность работы Главного управления, готовность сил и средств к реализации задач в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, а также безопасности людей на воде, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

За время своего прибывания в регионе столичные специалисты проведут командно-штабную тренировку, пожарно-тактические учения, осмотрят технику и проверят навыки и знания сотрудников МЧС. Кроме того, Луиза Еникеева проведет прием граждан. Также в этот период будет работать телефон доверия: 8 (846) 337-72-82, по которому смогут звонить не только жители региона, но и сами сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU