Более 33 тысяч жителей Самарской области уже приняли участие в выборах 2019

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-08T13:17:40+03:00

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В Самарской области продолжаются выборы различного уровня. Всего в регионе работают 234 избирательных участка: в Самаре, Новокуйбышевске и в 13 муниципальных районах. По состоянию на 12 часов дня 8 сентября, в голосовании приняли участие более 33 тысяч человек. Явка составляет 12,07%.

- Голосование на всех выборах в Самарской области проходит в штатном режиме, - сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев.

Отметим, что больше всего людей приняло участие в довыборах депутата Самарской губернской думы 6 созыва по Приволжскому одномандатному округу № 19 - свыше 19 тысяч человек. Явка - 22,53%. В голосовании по Безымянскому одномандатному округу № 11 приняли участие 2,5 тысячи человек (2,84%). В Новокуйбышевске свой голос на выборах в местную думу отдали 9,97 тысяч человек. Явка там составляет 12,09%.

ИСТОЧНИК KP.RU