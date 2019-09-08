2019-09-08T13:17:40+03:00
Общество

Более 33 тысяч жителей Самарской области уже приняли участие в выборах 2019

Такие данные приводит региональный избирком по состоянию на 12 часов дня
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Явка избирателей к полудню составила более 12%Явка избирателей к полудню составила более 12%Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области продолжаются выборы различного уровня. Всего в регионе работают 234 избирательных участка: в Самаре, Новокуйбышевске и в 13 муниципальных районах. По состоянию на 12 часов дня 8 сентября, в голосовании приняли участие более 33 тысяч человек. Явка составляет 12,07%.

- Голосование на всех выборах в Самарской области проходит в штатном режиме, - сообщил председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев.

Отметим, что больше всего людей приняло участие в довыборах депутата Самарской губернской думы 6 созыва по Приволжскому одномандатному округу № 19 - свыше 19 тысяч человек. Явка - 22,53%. В голосовании по Безымянскому одномандатному округу № 11 приняли участие 2,5 тысячи человек (2,84%). В Новокуйбышевске свой голос на выборах в местную думу отдали 9,97 тысяч человек. Явка там составляет 12,09%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Похвистнево обворовал магазин и убил знакомого скамейкой
В Самарскую область приедет с проверкой комиссия центрального аппарата МЧС
КВН-марафон, сдача норм ГТО и концерт: жители Самары продолжают отмечать День города
В Самаре возобновили движение троллейбусов № 6 и 16
В Самаре изменили место подачи дополнительных автобусов после салюта в честь Дня города
Выборы 8 сентября 2019: в Самарской области открылись 234 избирательных участка
В Сызрани на доске почета появилось имя посадившего самолет в кукурузном поле пилота
В Самарской области в ночь перед выборами сожгли две машины кандидата в думу
Тольяттинская гандбольная «Лада» обыграла московский «Луч»
В Самаре торжественно открыли памятник композитору Дмитрию Шостаковичу
В День города бесплатно: самарцев приглашают на выставку Зураба Церетели «Магический реализм»
Молитвы автолюбителей услышаны: между Самарой и Тольятти разрешили ездить на скорости 110 км/ч
«Ямы как были, так и остались»: Самарцев возмутил ремонт проезжей части во дворе дома на улице Олимпийской
В Самаре может появиться новый бассейн
«Ваше будущее в ваших руках!»: Дмитрий Азаров принял участие в фестивале студенчества в Самаре
Тольяттинская «Лада» обыграла самарский ЦСК ВВС
Здесь стало «улётно»! В Самаре открылся «космический» сквер
В Самаре откроется «Параллельное пространство»
Более 200 новых деревьев и кустарников, маяк и ротонда: в Самаре открыли обновленную Крымскую площадь
В Самарской области перевернулась и загорелась «Лада Веста»
В Самаре из-за бесхозного пакета прервали работу автовокзала «Центральный»
Костюмы шили сами: в самарской колонии поставили спектакль «Воскресенье»
В Сызрани празднуют День города
Тольяттинская «Мега-Лада» выиграла первую финальную гонку с «Востоком»
Участники квеста получат шикарные подарки: самарских ребят посвятят в студенты в необычном формате
В Сызрани напротив боулинга иномарка сбила пешехода