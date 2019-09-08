Житель Похвистнево обворовал магазин и убил знакомого скамейкой

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-08T14:01:54+03:00

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Похвистневский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в краже из магазина и убийстве человека, которое он совершил по неосторожности.

- Было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, монтировкой сорвал замок с входной двери магазина, проник внутрь и похитил оттуда 10 тысяч рублей и табачные изделия, - приводит «Похвистнево-Информ» слова пресс-службы суда.

На этом преступления мужчины не закончились. В один из дней он распивал спиртные напитки со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая быстро переросла в драку. Злоумышленник схватил скамейку и несколько раз ударил ею своего собутыльника по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным и назначили ему 7 лет 5 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU