2019-09-08T15:11:09+03:00
Общество

Жители Промышленного района Самары остались без холодной воды

Всему виной — коммунальная авария
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за коммунальной аварии без воды остались жители домов на Кирова и СвободыИз-за коммунальной аварии без воды остались жители домов на Кирова и СвободыФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 8 сентября, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. В результате жители нескольких домов остались без холодной воды.

- Отключено холодное водоснабжение на проспекте Кирова, дома 50-80, на улице Свободы, дома 109-121 и 124-136. На месте работают сотрудники Самарских коммунальных систем, - сообщает в Твиттере администрация Промышленного района.

Для жителей привезли специальные бойлеры с водой. Их установили на пересечении проспекта Кирова и улицы Свободы, а также на пересечении улиц Свободы и Краснодонской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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