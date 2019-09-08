Жители Промышленного района Самары остались без холодной воды
Всему виной — коммунальная авария
Из-за коммунальной аварии без воды остались жители домов на Кирова и СвободыФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 8 сентября, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. В результате жители нескольких домов остались без холодной воды.
- Отключено холодное водоснабжение на проспекте Кирова, дома 50-80, на улице Свободы, дома 109-121 и 124-136. На месте работают сотрудники Самарских коммунальных систем, - сообщает в Твиттере администрация Промышленного района.
Для жителей привезли специальные бойлеры с водой. Их установили на пересечении проспекта Кирова и улицы Свободы, а также на пересечении улиц Свободы и Краснодонской.
ИСТОЧНИК KP.RU