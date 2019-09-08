Жители Промышленного района Самары остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-08T15:11:09+03:00

Из-за коммунальной аварии без воды остались жители домов на Кирова и Свободы Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 8 сентября, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. В результате жители нескольких домов остались без холодной воды.

- Отключено холодное водоснабжение на проспекте Кирова, дома 50-80, на улице Свободы, дома 109-121 и 124-136. На месте работают сотрудники Самарских коммунальных систем, - сообщает в Твиттере администрация Промышленного района.

Для жителей привезли специальные бойлеры с водой. Их установили на пересечении проспекта Кирова и улицы Свободы, а также на пересечении улиц Свободы и Краснодонской.

ИСТОЧНИК KP.RU