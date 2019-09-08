В Самарской области из-за высокой опасности лесных пожаров объявили штормовое предупреждение
Риск возникновения ЧС сохраняется в Сызранском районе
Штормовое предупреждение продлится с 9 по 11 сентябряФото: Архив "КП"
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В Самарской области объявили штормовое предупреждение. Это связано с высокой опасностью лесных пожаров. Риск возникновения ЧС сохраняется в Сызранском районе.
- Высокая пожарная опасность лесов (5 класс) ожидается в Сызранском районе с 9 по 11 сентября, - сообщает Приволжское УГМС.
В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области просит жителей быть предельно осторожными с огнем и соблюдать запрет на посещение лесов. Кроме того, самарцев призывают не разводить костер в лесу или на торфянике; не поджигать сухую траву; не бросать непотушенные спички и сигареты в лесу, а также не использовать пиротехнику.
ИСТОЧНИК KP.RU