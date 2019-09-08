Снова заморозки: жителей Самарской области призывают одеваться теплее
В регионе объявлено штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют заморозки в ночь на 9 сентябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ночные заморозки не отпускают Самарскую область. Синоптики вновь прогнозируют их появление. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.
- Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1°С сохранятся местами по Самарской области в ночь на понедельник, 9 сентября, - сообщает Приволжское УГМС.
ГУ МЧС по Самарской области, в свою очередь, призывает жителей одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра на холоде. Водителям советуют быть внимательнее и осторожнее на дорогах и соблюдать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU