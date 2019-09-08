Розыгрыш призов в самарском ТЦ привел к пробке на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-08T18:26:15+03:00

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Вечер воскресенья, 8 сентября, многие жители Самары встретили в пробке на Московском шоссе. Причем затор образовался не на въезде в город, как это обычно бывает в последний день выходных, а при выезде из него. Как выяснилось, виной всему розыгрыш призов в торговом центре «Рента», который стартовал в 18 часов. На него собрались сотни самарцев. Приехали они на машинах. Когда парковаться стало негде, решили оставлять свои авто прямо на дороге.

- Возле «Ренты» на Московском шоссе в два ряда машины припаркованы. Вся правая сторона забита. Вызвал ДПС. Сейчас приедут разгонять горе-парковщиков, - поделился один из автомобилистов.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, затор на Московском шоссе образовался от улицы Бубнова до самого торгового центра. Кроме того, осложнилось движение и на прилегающих улицах. К примеру, затруднен проезд на улице Георгия Димитрова.

ИСТОЧНИК KP.RU