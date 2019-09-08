2019-09-08T18:26:15+03:00
Общество

Розыгрыш призов в самарском ТЦ привел к пробке на Московском шоссе

Автомобилисты припарковывали машины прямо на дороге, не беспокоясь о других участниках движения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пробка растянулась от улицы Бубнова до ТЦ "Рента"Пробка растянулась от улицы Бубнова до ТЦ "Рента"Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Вечер воскресенья, 8 сентября, многие жители Самары встретили в пробке на Московском шоссе. Причем затор образовался не на въезде в город, как это обычно бывает в последний день выходных, а при выезде из него. Как выяснилось, виной всему розыгрыш призов в торговом центре «Рента», который стартовал в 18 часов. На него собрались сотни самарцев. Приехали они на машинах. Когда парковаться стало негде, решили оставлять свои авто прямо на дороге.

- Возле «Ренты» на Московском шоссе в два ряда машины припаркованы. Вся правая сторона забита. Вызвал ДПС. Сейчас приедут разгонять горе-парковщиков, - поделился один из автомобилистов.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, затор на Московском шоссе образовался от улицы Бубнова до самого торгового центра. Кроме того, осложнилось движение и на прилегающих улицах. К примеру, затруднен проезд на улице Георгия Димитрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Баскетболист «Самары» Данила Чикарев стал одним из лучших снайперов кубка Европы
Эвакуировали 300 человек: в Самаре в ТЦ «Вива Ленд» сработала пожарная сигнализация
Снова заморозки: жителей Самарской области призывают одеваться теплее
В Самаре изменили схему движения автобуса № 24
В Самарской области из-за высокой опасности лесных пожаров объявили штормовое предупреждение
Жители Промышленного района Самары остались без холодной воды
Трехдневный марафон празднования 433-летия Самары завершат грандиозный концерт и салют
Житель Похвистнево обворовал магазин и убил знакомого скамейкой
Более 33 тысяч жителей Самарской области уже приняли участие в выборах 2019
В Самарскую область приедет с проверкой комиссия центрального аппарата МЧС
КВН-марафон, сдача норм ГТО и концерт: жители Самары продолжают отмечать День города
В Самаре возобновили движение троллейбусов № 6 и 16
В Самаре изменили место подачи дополнительных автобусов после салюта в честь Дня города
Выборы 8 сентября 2019: в Самарской области открылись 234 избирательных участка