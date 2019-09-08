Эвакуировали 300 человек: в Самаре в ТЦ «Вива Ленд» сработала пожарная сигнализация

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-08T18:24:17+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, в торговом центре «Вива Ленд» на проспекте Кирова в Самаре сработала пожарная сигнализация. Из здания срочно эвакуировали всех посетителей и персонал, а уже через несколько минут туда подъехали сотрудники экстренных служб. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На место выезжали сотрудники МЧСФото: vk.com

- Сообщение на пульт дежурного о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 17:58. На место автоматически были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. Проверка показала, что произошло ложное срабатывание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, всего из торгового центра были эвакуированы 300 человек. Никто из них не пострадал. Сейчас «Вива Ленд» работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU