Эвакуировали 300 человек: в Самаре в ТЦ «Вива Ленд» сработала пожарная сигнализация
В воскресенье, 8 сентября, в торговом центре «Вива Ленд» на проспекте Кирова в Самаре сработала пожарная сигнализация. Из здания срочно эвакуировали всех посетителей и персонал, а уже через несколько минут туда подъехали сотрудники экстренных служб. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
На место выезжали сотрудники МЧСФото: vk.com
- Сообщение на пульт дежурного о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 17:58. На место автоматически были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. Проверка показала, что произошло ложное срабатывание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, всего из торгового центра были эвакуированы 300 человек. Никто из них не пострадал. Сейчас «Вива Ленд» работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU