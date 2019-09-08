Баскетболист «Самары» Данила Чикарев стал одним из лучших снайперов кубка Европы

СЕГОДНЯ 19:35 2019-09-08T19:35:33+03:00

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В Тбилиси прошел кубок Европы по баскетболу 3х3 среди юношеских команд. В нем приняла участие и сборная России, в составе которой выступал форвард баскетбольного клуба «Самара» Данила Чикарев. Хотя национальная команда и не заняла на этом турнире призовое место, самарский баскетболист получил там медаль.

Россияне успешно прошли в плей-офф. В четвертьфинале они выступали против сборной Франции. К сожалению, удача оказалась на стороне французов, и сборная России проиграла, не получив медали кубка Европы.

Между тем, в рамках турнира в Тбилиси проходил конкурс снайперов. Как сообщает пресс-служба БК «Самара», Данилу Чикарева признали одним из лучших снайперов кубка Европы. Его наградили бронзовой медалью.

ИСТОЧНИК KP.RU