В Тольятти на Обводном шоссе столкнулись Chevrolet и Ford: один человек погиб, двое пострадали

СЕГОДНЯ 21:10 2019-09-08T21:11:42+03:00

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Вечером в воскресенье, 8 сентября, на Обводном шоссе в Тольятти произошло смертельное ДТП. Там столкнулись Chevrolet Lacetti и Ford Focus.

- В результате аварии погиб 28-летний водитель «Шевроле». Еще двоих человек, которые находились в «Форде», госпитализировали, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Обстоятельства ДТП пока не известны. Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, удар пришелся в правую часть «Шевроле». У другой иномарки разбита вся «морда». Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

Иномарке разворотило всю переднюю частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU