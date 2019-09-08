В Тольятти на Обводном шоссе столкнулись Chevrolet и Ford: один человек погиб, двое пострадали
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские
Фото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Вечером в воскресенье, 8 сентября, на Обводном шоссе в Тольятти произошло смертельное ДТП. Там столкнулись Chevrolet Lacetti и Ford Focus.
- В результате аварии погиб 28-летний водитель «Шевроле». Еще двоих человек, которые находились в «Форде», госпитализировали, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Обстоятельства ДТП пока не известны. Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, удар пришелся в правую часть «Шевроле». У другой иномарки разбита вся «морда». Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.
Иномарке разворотило всю переднюю частьФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU