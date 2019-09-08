2019-09-08T22:00:30+03:00
Общество

В голосовании на выборах 8 сентября 2019 приняли участие более 78 тысяч самарцев

Явка по всем избирательным участкам региона составила почти 28%
Анастасия ФИЛАТОВА
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Избирательные участки в Самарской области закрылисьИзбирательные участки в Самарской области закрылисьФото: Архив "КП"
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В Самарской области подошел к концу единый день голосованиях. На выборах 8 сентября 2019 различного уровня, которые проходили на 234 избирательных участках, общая явка составила почти 28%.

- На 20:00 явка по всем избирательным участкам Самарской области составила 27,98%. В голосовании приняли участие 78230 избирателей из 280451, - сообщил председатель избирательной комиссии Вадим Михеев.

Напомним, выборы проходили в Самаре, Новокуйбышевске и в 13 районах области. В столице губернии горожане выбирали депутатов в райсоветы Самарского, Советского, Кировского и Октябрьского районов, а также кандидата в Самарскую губернскую думу по Безымянскому одномандатному округу № 11. Явка по последнему составила 7,78% - это 7043 человека. Явка на довыборы депутата губдумы по Приволжскому одномандатному округу № 19 оказалась выше — 50,48% (42799 человек). В Новокуйбышевске, где выбирали депутатов в местную думу, по состоянию на 20 часов явка составила 27,86%. В голосовании там приняли участие 22996 человек из 82533.

ИСТОЧНИК KP.RU

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