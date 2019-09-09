Жители Самары остались не в восторге от выступления Димы Билана в День города 2019

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-09T08:26:08+03:00

Хотя танцы Димы Билана и были зажигательными, но его вокал разочаровал самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам горожан, певец больше просил петь зрителей, чем показывал свои вокальные навыки [видео]

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Вечером в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева в Самаре в честь Дня города прошел грандиозный концерт. Поздравить областную столицу с праздником приехали многие известные артисты: группа "Синяя птица", Александр Иванов, Зара, Денис Клявер. Хедлайнером мероприятия был популярный певец Дима Билан. Вот только его выступление разочаровало самарцев. Вокал артиста, по мнению собравшихся на площади горожан, был совсем не на высоте. Вот как самарцы описали выступление певца в соцсетях:

- Он ни одного ни куплета, ни припева не спел целиком. Все в толпу микрофоном тыкал. Кривлялся и валялся на полу.

- Выступление Димы Билана - просто позор. Люди пришли его послушать, а слушали поющую толпу на Куйбышева и изредка визги Димы.

- Отвратительно. Все настроение испортил. Александр Иванов и Денис Клявер в разы лучше выступили!

- Как будто не в себе товарищ был. Люди на него шли, а он свои пять песен не смог спеть. Неуважение к зрителям какое-то. Мне Зара понравилась. Очень приятная и пела хорошо.

К слову, нашлись и те, кому выступление Димы Билана понравилось. По их словам, самарцы просто слишком придираются к певцу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/730930" frameborder="0"></iframe> Выступление Димы Билана в Самаре в День города 8 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU