Тольяттинский ХК «Лада» нанес сокрушительное поражение китайскому клубу «ОРДЖИ»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-09T09:36:28+03:00

Гости смогли забить команде Автограда только две шайбы, а сами пропустили семь

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В воскресенье, 8 сентября, в ледовом дворце «Лада Арена» в Тольятти прошел матч между местным хоккейным клубом «Лада» и китайским хоккейным клубом из Пекина «ОРДЖИ». Команда из Автограда нанесла гостям сокрушительное поражение. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Тольяттинцы повели в счете с самого начала встречи. Уже в первом периоде две безответные шайбы забросили Александр Тимирев и Михаил Чурляев. А вот в начале второго периода хозяева немного ослабили натиск и пропустили шайбу от Тянью Цзо. Однако сразу после этого хоккеисты «Лады» довели счет до 5:1. Голами отметились Филипп Толузаков, Вячеслав Андрющенко и вновь Александр Тимирев.

В третьем периоде тольяттинцы еще два раза поразили ворота гостей. Отличились Константин Майоров и снова Филипп Толузаков. После этого хозяева площадки упустили шайбу от Эвана Джаспера. В итоге матч завершился со счетом 7:2 в пользу «Лады». Это вторая победа тольяттинцев в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU