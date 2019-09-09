В Самаре пьяный водитель притворился спящим пассажиром, чтобы его не задержали полицейские

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-09T10:26:56+03:00

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В минувшие выходные в Самаре задержали очередного пьяного, но очень хитрого водителя. Мужчина едва не устроил ДТП, а потом разыграл целое представление перед общественниками и полицейскими.

- «Неадекватного» водителя ВАЗа заметили местные жители. По их словам, он на пересечении улиц Георгия Митирева и Печерской едва не устроил ДТП. В итоге горожане отобрали у него ключи от машины. Пока мы ехали на место, автомобилист уговорил отдать ему ключи, пообещав никуда не ехать. Однако, получив их, он тут же поспешил ретироваться. Мужчина проехал несколько метров и был задержан подоспевшими сотрудниками ДПС, - рассказали активисты «Ночного патруля».

По словам общественников, как только автомобиль остановился, водитель быстро перескочил на пассажирское сиденье и притворился спящим. На то, чтобы привести мужчину в чувство, ушло несколько минут. В дальнейшем выяснилось, что самарец лишен водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU