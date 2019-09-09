2019-09-09T10:26:56+03:00
Общество

В Самаре пьяный водитель притворился спящим пассажиром, чтобы его не задержали полицейские

Мужчина едва не устроил ДТП, а потом разыграл представление перед очевидцами и стражами порядка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Ночной патрульФото: Ночной патрульФото: vk.com
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Самаре задержали очередного пьяного, но очень хитрого водителя. Мужчина едва не устроил ДТП, а потом разыграл целое представление перед общественниками и полицейскими.

- «Неадекватного» водителя ВАЗа заметили местные жители. По их словам, он на пересечении улиц Георгия Митирева и Печерской едва не устроил ДТП. В итоге горожане отобрали у него ключи от машины. Пока мы ехали на место, автомобилист уговорил отдать ему ключи, пообещав никуда не ехать. Однако, получив их, он тут же поспешил ретироваться. Мужчина проехал несколько метров и был задержан подоспевшими сотрудниками ДПС, - рассказали активисты «Ночного патруля».

По словам общественников, как только автомобиль остановился, водитель быстро перескочил на пассажирское сиденье и притворился спящим. На то, чтобы привести мужчину в чувство, ушло несколько минут. В дальнейшем выяснилось, что самарец лишен водительских прав. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На перевозчиков, повысивших стоимость проезда в маршрутках в Самаре, возбудили дело
В Самаре может появиться 33-метровая статуя Иисуса Христа
Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер поздравил Сызрань с Днем города
Тольяттинский ХК «Лада» нанес сокрушительное поражение китайскому клубу «ОРДЖИ»
Жители Самары остались не в восторге от выступления Димы Билана в День города 2019
В голосовании на выборах 8 сентября 2019 приняли участие более 78 тысяч самарцев
В Тольятти на Обводном шоссе столкнулись Chevrolet и Ford: один человек погиб, двое пострадали
В Самаре в День города 81-летняя пенсионерка устроила танцевальный баттл с «шоколадкой»
Баскетболист «Самары» Данила Чикарев стал одним из лучших снайперов кубка Европы
Эвакуировали 300 человек: в Самаре в ТЦ «Вива Ленд» сработала пожарная сигнализация
Розыгрыш призов в самарском ТЦ привел к пробке на Московском шоссе
Снова заморозки: жителей Самарской области призывают одеваться теплее
В Самаре изменили схему движения автобуса № 24
В Самарской области из-за высокой опасности лесных пожаров объявили штормовое предупреждение
Жители Промышленного района Самары остались без холодной воды
Трехдневный марафон празднования 433-летия Самары завершат грандиозный концерт и салют
Житель Похвистнево обворовал магазин и убил знакомого скамейкой
Более 33 тысяч жителей Самарской области уже приняли участие в выборах 2019
В Самарскую область приедет с проверкой комиссия центрального аппарата МЧС
КВН-марафон, сдача норм ГТО и концерт: жители Самары продолжают отмечать День города
В Самаре возобновили движение троллейбусов № 6 и 16
В Самаре изменили место подачи дополнительных автобусов после салюта в честь Дня города
Выборы 8 сентября 2019: в Самарской области открылись 234 избирательных участка