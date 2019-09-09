2019-09-09T11:40:10+03:00
Общество

Жители Самары пожаловались на неприятный запах со стороны стройки ледового Дворца спорта

Горожане переживают, что на площадке были допущены какие-то нарушения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Недавно на стройке произошел пожар / Фото: Елена ПотаповаНедавно на стройке произошел пожар / Фото: Елена ПотаповаФото: Twitter.com
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На стройке нового ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре творятся очень странные дела. В последнее время местные жители стали замечать, что оттуда исходит неприятный запах, а в минувшую субботу, 7 сентября, там даже произошел пожар. К счастью, возгорание быстро потушили еще до приезда сотрудников МЧС.

- На протяжении недели гуляет неприятный запах канализации. У жителей возникают большие опасения, что произошли нарушения во время проведения строительных работ Дворца спорта, - написала одна из самарчанок в Твиттере.

Глава Ленинского района Елена Бондаренко пообещала, что разберется в ситуации. Между тем, неприятный запах все еще беспокоит горожан. В Самарских коммунальных сетях сообщили, что проведут проверку на сетях. Также жители города попросили разобраться в ситуации Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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