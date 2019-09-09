2019-09-09T12:04:22+03:00
Общество

Более ста человек бесплатно проверили свое здоровье в Струковском саду в День города

Там работала выездная лаборатория СПИД-центра
Евгения ВАСИНА
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Свой ВИЧ-статус узнали 112 человекСвой ВИЧ-статус узнали 112 человек
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В воскресенье, 8 сентября, в рамках празднования День города в Струковском саду Самары медицинский шатер развернули врачи самарского СПИД-центра. К выездной лаборатории моментально выстроилась очередь. Сейчас знать свой ВИЧ-статус – модно, вот и очередную профилактическую акцию «Знать о ВИЧ – значит жить!» самарцы встретили с пониманием.

За два часа работы лаборатории 112 человек узнали свой ВИЧ-статус. Ожидая результаты тестирования, которые готовятся в течение 15 минут, самарцы и гости города прошли социологический опрос. Так медики собирают данные о том, насколько граждане информированы о ВИЧ, о способах передачи инфекции и мерах защиты от вируса. Эти сведения помогут врачам в дальнейшем более адресно выстраивать профилактическую работу и не оставлять «белых пятен» в вопросах информированности населения о ВИЧ.

Вот такая очередь

Вот такая очередь

- В Самарской области ситуация с ВИЧ-инфекцией обстоит достаточно серьёзно. В большинстве случаев ВИЧ передаётся половым путём и каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила безопасности: избегать рискованных связей, знать свой ВИЧ-статус и статус партнёра, - еще раз напоминают врачи.

Также бесплатно проверить своё здоровье можно в любой рабочий день в стационарных лабораториях СПИД-центра в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

Акция «Знать о ВИЧ - значит жить!» состоялась при содействии волонтёров-медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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