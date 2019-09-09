В Самаре на Волге столкнулись два судна: пострадал человек

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-09T13:08:07+03:00

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Вечером в воскресенье, 8 сентября, на реке Волге в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Примерно в 21:20 там в районе турбазы «Проран» столкнулись два маломерных судна «Амадеус» и «Вильвет 20». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- На месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Привлекались 10 человек и 3 единицы техники, в том числе одно плавсредство. Пострадал один человек, это мужчина, - рассказали в оперативном ведомстве.

Пока личность пострадавшего не установлена. Его отправили на обследование в Самарскую городскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU