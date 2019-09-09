2019-09-09T13:08:07+03:00
Происшествия

В Самаре на Волге столкнулись два судна: пострадал человек

Все произошло вечером возле турбазы «Проран»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В Самарском районе столкнулись два маломерных суднаВ Самарском районе столкнулись два маломерных суднаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вечером в воскресенье, 8 сентября, на реке Волге в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Примерно в 21:20 там в районе турбазы «Проран» столкнулись два маломерных судна «Амадеус» и «Вильвет 20». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- На месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. Привлекались 10 человек и 3 единицы техники, в том числе одно плавсредство. Пострадал один человек, это мужчина, - рассказали в оперативном ведомстве.

Пока личность пострадавшего не установлена. Его отправили на обследование в Самарскую городскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре могут построить надземный пешеходный переход через Московское шоссе
В Самарскую область привезли первые пианино для детских школ искусств
Стало известно, где побывает патриарх Кирилл во время своего визита в Самару
В Самаре приступили к асфальтированию дороги перед Фрунзенским мостом
«За пройденное не стыдно»: врио министра культуры Самарской области ушел в отставку
В Калуге появится храм в "Кошелев-проекте"
В Самаре чиновника администрации Октябрьского района заподозрили в получении взяток от предпринимателя
Как новенькая: в Самаре закончился ремонт улицы Ташкентской
В Самаре на перекрестке Свободы - Кирова водитель «Калины» сбил на «зебре» женщину
Самара вошла в десятку городов с самыми красивыми женщинами
В Самарской области разыскивают пропавшую хромую девушку
Более ста человек бесплатно проверили свое здоровье в Струковском саду в День города
Стрелку для нового поворота трамваев к «Самара Арене» привезут из Чехии
Жители Самары пожаловались на неприятный запах со стороны стройки ледового Дворца спорта
Не уступил при развороте: подробности смертельной аварии с участием «Шевроле и «Форда» в Тольятти
На перевозчиков, повысивших стоимость проезда в маршрутках в Самаре, возбудили дело
В Самаре может появиться 33-метровая статуя Иисуса Христа
В Самаре пьяный водитель притворился спящим пассажиром, чтобы его не задержали полицейские
Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер поздравил Сызрань с Днем города