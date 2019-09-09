Самара вошла в десятку городов с самыми красивыми женщинами

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-09T13:59:00+03:00

По мнению интернет-пользователей, в столице 63 региона живут одни из самых привлекательных дам

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Самара попала в топ-10 городов, которые могут похвастаться самыми красивыми женщинами в России. Такие данные приводит туристический портал ТурСтат по итогам опроса интернет-пользователей.

- Вместе с Самарой в первую десятку городов с самыми красивыми женщинами вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Краснодар и Сочи, - отмечают исследователи.

По данным портала, лидерами рейтинга стали Москва, за жительниц которой проголосовали 23% человек, и Санкт-Петербург, который получил 10% голосов. Самара в этом опросе получила 5% голосов. Ниже нее в рейтинге оказались Краснодар, Сочи, Уфа, Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород и Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU