Самара вошла в десятку городов с самыми красивыми женщинами
Самара попала в топ-10 городов, которые могут похвастаться самыми красивыми женщинами в России. Такие данные приводит туристический портал ТурСтат по итогам опроса интернет-пользователей.
- Вместе с Самарой в первую десятку городов с самыми красивыми женщинами вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Краснодар и Сочи, - отмечают исследователи.
По данным портала, лидерами рейтинга стали Москва, за жительниц которой проголосовали 23% человек, и Санкт-Петербург, который получил 10% голосов. Самара в этом опросе получила 5% голосов. Ниже нее в рейтинге оказались Краснодар, Сочи, Уфа, Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород и Пермь.
ИСТОЧНИК KP.RU