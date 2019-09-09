В Самаре на перекрестке Свободы - Кирова водитель «Калины» сбил на «зебре» женщину

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-09T14:18:18+03:00

Женщина шла по "зебре" на зеленый сигнал светофора Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина не уступил дорогу пешеходу и отправил его в больницу

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В Самаре полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 8 сентября, на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. Там примерно в 9:30 водитель автомобиля «Лада Калина» сбил пешехода.

- 30-летний автомобилист двигался по улице Свободы со стороны улицы Каховской. Поворачивая на проспект Кирова, он наехал на 59-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося женщина получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU