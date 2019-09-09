Как новенькая: в Самаре закончился ремонт улицы Ташкентской

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-09T14:38:38+03:00

Дорогу привели в порядок от улицы Стара-Загора до улицы Черемшанской

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В Самаре завершился «карточный» ремонт еще одной дороги. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в городе привели в порядок участок улицы Ташкентской от улицы Стара-Загора до улицы Черемшанской протяженностью 2 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- Выполнили фрезерование изношенного покрытия. Затем очистили основание от пыли и грязи. Более 15 люков дождеприемных колодцев подняли на проектную отметку. Затем уложили асфальтобетон толщиной 5 см, - рассказал начальник участка субподрядной организации ООО «Наследие» Александр Булохов.

Основные работы на участке улицы Ташкентской велись в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта. В итоге ремонт удалось завершить в короткие сроки. Специалисты уже отобрали образцы асфальта и проверили его. Пока замечаний по поводу ремонта улицы Ташкентской нет.

ИСТОЧНИК KP.RU