2019-09-09T14:38:38+03:00
Общество

Как новенькая: в Самаре закончился ремонт улицы Ташкентской

Дорогу привели в порядок от улицы Стара-Загора до улицы Черемшанской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамараФото: администрация Самара
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В Самаре завершился «карточный» ремонт еще одной дороги. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в городе привели в порядок участок улицы Ташкентской от улицы Стара-Загора до улицы Черемшанской протяженностью 2 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

- Выполнили фрезерование изношенного покрытия. Затем очистили основание от пыли и грязи. Более 15 люков дождеприемных колодцев подняли на проектную отметку. Затем уложили асфальтобетон толщиной 5 см, - рассказал начальник участка субподрядной организации ООО «Наследие» Александр Булохов.

Основные работы на участке улицы Ташкентской велись в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта. В итоге ремонт удалось завершить в короткие сроки. Специалисты уже отобрали образцы асфальта и проверили его. Пока замечаний по поводу ремонта улицы Ташкентской нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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