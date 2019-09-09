2019-09-09T15:25:50+03:00
Общество

В Калуге появится храм в "Кошелев-проекте"

Религиозное учреждение появится на территории "Кошелев - проекта" в этом городе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На Дне микрорайона решили, что в районе появится храмНа Дне микрорайона решили, что в районе появится храм
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В Калуге в "Кошелев - проекте" появится православный храм. Это решение было принято на встрече губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и иерея Калжуской Епархии Дмитрия Новикова с председателем совета директоров строительной корпорации "Кошелев" Владимира Кошелева. Это произошло в рамках празднования Дня микрорайона в Калуге, на котором побывали десятки тысяч человек.

- В ходе встречи был определен участок, который, после завершения строительства, будет передан в собственность Калужской епархии, - сообщили в правительстве Калужской области.

Это своевременная инициатива - сейчас на территории района "Кошелев-проект" в Калуге живет больше 26 тыс. человек, большинство из них - молодые семьи. По словам губернатора Анатолия Артамонова, жители района хотят, чтобы здесь был настоящий храм, который сможет вместить гораздо больше верующих, чем ныне действующая домовая церковь.

- Мы с удовольствием поддержали эту инициативу, - подчеркнул губернатор.

На территории «Кошелев-проекта» в Самаре действует Храм Сретения Господня, которыйтоже построили по просьбе жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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