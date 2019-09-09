«За пройденное не стыдно»: врио министра культуры Самарской области ушел в отставку
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов официально покидает свой пост. Понедельник, 9 сентября, станет последним его рабочим днем в этой должности. Об этом Сергей Филиппов сообщил в своем Твиттер-аккаунте.
- Благодарю всех, с кем эти годы вместе работали и реализовывали различные проекты. Проблем в отрасли остается немало, но за пройденное не стыдно, - отметил чиновник.
Напомним, Сергей Филиппов работал в должности министра культуры с июня 2015 июня, а с сентября 2017 года — трудился на этом посту с приставкой «врио». Новое место работы Сергея Филиппова уже известно. Он возглавит Самарский академический театр оперы и балета.
ИСТОЧНИК KP.RU