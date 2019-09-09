2019-09-09T15:13:49+03:00
Общество

«За пройденное не стыдно»: врио министра культуры Самарской области ушел в отставку

Сергей Филиппов переходит на новое место работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сергей Филиппов переходит в театр оперы и балетаСергей Филиппов переходит в театр оперы и балетаФото: Архив "КП"
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Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов официально покидает свой пост. Понедельник, 9 сентября, станет последним его рабочим днем в этой должности. Об этом Сергей Филиппов сообщил в своем Твиттер-аккаунте.

- Благодарю всех, с кем эти годы вместе работали и реализовывали различные проекты. Проблем в отрасли остается немало, но за пройденное не стыдно, - отметил чиновник.

Напомним, Сергей Филиппов работал в должности министра культуры с июня 2015 июня, а с сентября 2017 года — трудился на этом посту с приставкой «врио». Новое место работы Сергея Филиппова уже известно. Он возглавит Самарский академический театр оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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