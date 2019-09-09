В Самарскую область привезли первые пианино для детских школ искусств

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-09T15:58:44+03:00

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55 новых пианино отечественного производства "Н.Рубинштейн НР-122" появятся в самарских школах искусств уже до конца недели. Программа оснащения музыкальными инструментами включена в национальный проект «Культура», реализуемый в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина. В регионе ее реализацию лично контролирует Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего пианино получат школы в 18 районах.

- Проблема обновления парков инструментов назрела давно. Когда мы говорим о необходимости качественного предпрофессионального образования, то это невозможно сделать без качественных музыкальных инструментов. Конечно, это большой шаг вперед и национальный проект дает нам широкие возможности, - отметил глава областного министерства культуры Сергей Филиппов.

В следующем году по заявкам будут поставляться струнные инструменты, духовые, баяны. А уже 14 сентября также в рамках нацпроекта Виртуальный концертный зал откроется в Чапаевске, в Детской школе искусств №2. Всего же до конца года таких залов откроется четыре, два из них будут оборудованы за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU