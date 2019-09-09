2019-09-09T15:58:44+03:00
Общество

В Самарскую область привезли первые пианино для детских школ искусств

Оснащение музыкальными инструментами происходит в рамках национального проекта «Культура»
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
В самарских школах искусств появятся 55 новых отечественных пианиноВ самарских школах искусств появятся 55 новых отечественных пианино
Изменить размер текста:

55 новых пианино отечественного производства "Н.Рубинштейн НР-122" появятся в самарских школах искусств уже до конца недели. Программа оснащения музыкальными инструментами включена в национальный проект «Культура», реализуемый в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина. В регионе ее реализацию лично контролирует Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего пианино получат школы в 18 районах.

- Проблема обновления парков инструментов назрела давно. Когда мы говорим о необходимости качественного предпрофессионального образования, то это невозможно сделать без качественных музыкальных инструментов. Конечно, это большой шаг вперед и национальный проект дает нам широкие возможности, - отметил глава областного министерства культуры Сергей Филиппов.

В следующем году по заявкам будут поставляться струнные инструменты, духовые, баяны. А уже 14 сентября также в рамках нацпроекта Виртуальный концертный зал откроется в Чапаевске, в Детской школе искусств №2. Всего же до конца года таких залов откроется четыре, два из них будут оборудованы за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре могут построить надземный пешеходный переход через Московское шоссе
Стало известно, где побывает патриарх Кирилл во время своего визита в Самару
В Самаре приступили к асфальтированию дороги перед Фрунзенским мостом
«За пройденное не стыдно»: врио министра культуры Самарской области ушел в отставку
В Калуге появится храм в "Кошелев-проекте"
В Самаре чиновника администрации Октябрьского района заподозрили в получении взяток от предпринимателя
Как новенькая: в Самаре закончился ремонт улицы Ташкентской
В Самаре на перекрестке Свободы - Кирова водитель «Калины» сбил на «зебре» женщину
Самара вошла в десятку городов с самыми красивыми женщинами
В Самарской области разыскивают пропавшую хромую девушку
В Самаре на Волге столкнулись два судна: пострадал человек
Более ста человек бесплатно проверили свое здоровье в Струковском саду в День города
Стрелку для нового поворота трамваев к «Самара Арене» привезут из Чехии
Жители Самары пожаловались на неприятный запах со стороны стройки ледового Дворца спорта
Не уступил при развороте: подробности смертельной аварии с участием «Шевроле и «Форда» в Тольятти
На перевозчиков, повысивших стоимость проезда в маршрутках в Самаре, возбудили дело
В Самаре может появиться 33-метровая статуя Иисуса Христа
В Самаре пьяный водитель притворился спящим пассажиром, чтобы его не задержали полицейские
Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер поздравил Сызрань с Днем города