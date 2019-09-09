Самарское учреждение заплатило 240 тысяч рублей за утонувшего в водном канале лося

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-09T16:52:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области привлекли к ответственности ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз», по вине которой погиб лось. Организации пришлось возместить ущерб в 240 тысяч рублей.

- Установлено, что учреждение ненадлежащим образом эксплуатировало Спасскую оросительную систему в Приволжском районе. В результате погиб лось. Он утонул в водном канале, - сообщили в пресс-службе Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, сначала в адрес учреждения направлял претензию о возмещении ущерба департамент охоты и рыболовства, но она была проигнорирована. В связи с этим прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд. Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены. Недавно организация полностью возместила ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU