Самарское учреждение заплатило 240 тысяч рублей за утонувшего в водном канале лося
В Самарской области привлекли к ответственности ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз», по вине которой погиб лось. Организации пришлось возместить ущерб в 240 тысяч рублей.
- Установлено, что учреждение ненадлежащим образом эксплуатировало Спасскую оросительную систему в Приволжском районе. В результате погиб лось. Он утонул в водном канале, - сообщили в пресс-службе Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Как отмечают в ведомстве, сначала в адрес учреждения направлял претензию о возмещении ущерба департамент охоты и рыболовства, но она была проигнорирована. В связи с этим прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд. Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены. Недавно организация полностью возместила ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU