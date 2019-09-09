2019-09-09T17:54:24+03:00
Общество

«Территория равных возможностей»: в Самаре стартовал первый областной открытый парафестиваль

9-11 сентября на сцену театра «Самарская площадь» выйдут лучшие инклюзивные коллективы региона
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
В Самаре стартовал театральный парафестиваль. Фото: Кирилл БуровВ Самаре стартовал театральный парафестиваль. Фото: Кирилл Буров
Изменить размер текста:

Театральный сезон в Самарской области начался с премьер: в театре «Самарская площадь» открылся первый областной парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». Идея его проведения принадлежит самарскому отделению Всероссийского общества инвалидов, в ее реализации помогает Правительство Самарской области и театр «Самарская площадь». Все участники парафеста – театры, в которых более 50% артистов имеют ограничения по здоровью.

В торжественной церемонии открытия принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Это уникальный фестиваль, – подчеркнул он. – Уверен – он станет яркой страничкой в культурной жизни не только Самары, Самарской области, но и всей России. Фестиваль будет проводиться на регулярной основе, и мы поделимся таким опытом с другими регионами.

Участниками первого парафестиваля стали 30 инклюзивных театральных коллективов, из числа которых экспертный совет определил 10 лауреатов. Это театры из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного и Кинеля. Эти творческие коллективы получили не только памятные дипломы, но и денежные сертификаты на развитие творческой деятельности театров.

- Наша главная цель - вовлечь особенных людей нашего общества в единое культурное пространство, помочь их социальной адаптации. С гордостью могу сказать, что сделано очень много. Но без поддержки региональных властей ничего бы не получилось, - отметила председатель Самарской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Инна Бариль.

Со спектаклями лауреатов конкурса можно познакомиться на сцене театра «Самарская площадь» с 9 по 11 сентября. Полная программа фестиваля в разделе "Афиша" на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главгосэкспертиза России одобрила: в центре Самары построят небоскреб
Победители поедут в Москву: в Самаре подвели итоги конкурса «Во славу земли Самарской» и открыли одноименную выставку
Да это же удав! В Тольятти нашли и обезвредили экзотическую змею
Более 500 участников, все районы области, лучшие сельскохозяйственные практики: в Самарской области пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка
Недалеко от Тольятти загорелся лес
Срок возвращения троллейбуса № 6 в Самаре на прежний маршрут перенесли на октябрь
Самарское учреждение заплатило 240 тысяч рублей за утонувшего в водном канале лося
В Самаре могут построить надземный пешеходный переход через Московское шоссе
В Самарскую область привезли первые пианино для детских школ искусств
Стало известно, где побывает патриарх Кирилл во время своего визита в Самару
В Самаре приступили к асфальтированию дороги перед Фрунзенским мостом
«За пройденное не стыдно»: врио министра культуры Самарской области ушел в отставку
В Калуге появится храм в "Кошелев-проекте"
В Самаре чиновника администрации Октябрьского района заподозрили в получении взяток от предпринимателя
Как новенькая: в Самаре закончился ремонт улицы Ташкентской
В Самаре на перекрестке Свободы - Кирова водитель «Калины» сбил на «зебре» женщину
Самара вошла в десятку городов с самыми красивыми женщинами
В Самарской области разыскивают пропавшую хромую девушку
В Самаре на Волге столкнулись два судна: пострадал человек
Более ста человек бесплатно проверили свое здоровье в Струковском саду в День города
Стрелку для нового поворота трамваев к «Самара Арене» привезут из Чехии
Жители Самары пожаловались на неприятный запах со стороны стройки ледового Дворца спорта
Не уступил при развороте: подробности смертельной аварии с участием «Шевроле и «Форда» в Тольятти
На перевозчиков, повысивших стоимость проезда в маршрутках в Самаре, возбудили дело
В Самаре может появиться 33-метровая статуя Иисуса Христа
В Самаре пьяный водитель притворился спящим пассажиром, чтобы его не задержали полицейские
Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер поздравил Сызрань с Днем города