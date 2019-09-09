«Территория равных возможностей»: в Самаре стартовал первый областной открытый парафестиваль

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-09T17:54:24+03:00

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Театральный сезон в Самарской области начался с премьер: в театре «Самарская площадь» открылся первый областной парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». Идея его проведения принадлежит самарскому отделению Всероссийского общества инвалидов, в ее реализации помогает Правительство Самарской области и театр «Самарская площадь». Все участники парафеста – театры, в которых более 50% артистов имеют ограничения по здоровью.

В торжественной церемонии открытия принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Это уникальный фестиваль, – подчеркнул он. – Уверен – он станет яркой страничкой в культурной жизни не только Самары, Самарской области, но и всей России. Фестиваль будет проводиться на регулярной основе, и мы поделимся таким опытом с другими регионами.

Участниками первого парафестиваля стали 30 инклюзивных театральных коллективов, из числа которых экспертный совет определил 10 лауреатов. Это театры из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного и Кинеля. Эти творческие коллективы получили не только памятные дипломы, но и денежные сертификаты на развитие творческой деятельности театров.

- Наша главная цель - вовлечь особенных людей нашего общества в единое культурное пространство, помочь их социальной адаптации. С гордостью могу сказать, что сделано очень много. Но без поддержки региональных властей ничего бы не получилось, - отметила председатель Самарской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Инна Бариль.

Со спектаклями лауреатов конкурса можно познакомиться на сцене театра «Самарская площадь» с 9 по 11 сентября. Полная программа фестиваля в разделе "Афиша" на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU