Более 500 участников, все районы области, лучшие сельскохозяйственные практики: в Самарской области пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка
С 13 по 15 сентября в поселке Усть-Кинельский на базе ФГБУ «Поволжская МИС» пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка. Это крупнейший сельскохозяйственный форум региона, имеющий федеральный статус. На многочисленных интерактивных площадках представят современные научно-технические достижения, эффективные технологии и передовой опыт представителей агробизнеса. Здесь расскажут, какие меры применяют для расширения внутреннего рынка сельхозпроизводителей, укрепления межрегиональных связей, а также содействия широкому продвижению товаров и услуг на отечественный рынок.
На выставки будет несколько тематических направлений: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка.
Традиционно выставку посетят первые лица области. Среди площадок будет работать и открытая студия радио «КП-Самара».
ИСТОЧНИК KP.RU