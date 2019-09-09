Более 500 участников, все районы области, лучшие сельскохозяйственные практики: в Самарской области пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка

СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-09T19:03:27+03:00

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С 13 по 15 сентября в поселке Усть-Кинельский на базе ФГБУ «Поволжская МИС» пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка. Это крупнейший сельскохозяйственный форум региона, имеющий федеральный статус. На многочисленных интерактивных площадках представят современные научно-технические достижения, эффективные технологии и передовой опыт представителей агробизнеса. Здесь расскажут, какие меры применяют для расширения внутреннего рынка сельхозпроизводителей, укрепления межрегиональных связей, а также содействия широкому продвижению товаров и услуг на отечественный рынок.

На выставки будет несколько тематических направлений: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка.

Традиционно выставку посетят первые лица области. Среди площадок будет работать и открытая студия радио «КП-Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU