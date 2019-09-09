Да это же удав! В Тольятти нашли и обезвредили экзотическую змею

СЕГОДНЯ 19:24 2019-09-09T19:29:39+03:00

К слову, спасатели уже не первый раз ловят рептилию у дома на Ворошилова

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Сотрудникам тольяттинского Центра гражданской защиты, 9 сентября пришлось практиковаться в ловле змей. Жители дома 34 по улицы Ворошилова сообщили об огромной ползучей твари, что заметили во дворе. К счастью, змея оказалось не опасной.

- Когда же в доме 34 по Ворошилова змеи кончатся? Опять отработали рептилию, но гораздо больше по габаритам. Со слов жителей, в какой-то квартире их содержат. Но как содержат, если они у них по двору ползают? Или перед ужином выпустили погулять? – Возмутился в социальных сетях Директор Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Огромной и страшной змеей оказался обычный удав. Пойманную рептилию спасатели доставили на базу.

- Удава передадим серпентологу. Предположительно установлена квартира хозяев змеи, но дверь никто не открыл, информация передана в полицию - мало ли, что там еще живет, а во дворе много детей, - добавил Андрей Дербенев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="220" height="400" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/731089" frameborder="0"></iframe> В Тольятти нашли и обезвредили змею.

ИСТОЧНИК KP.RU