2019-09-09T20:28:08+03:00
Звезды

Победители поедут в Москву: в Самаре подвели итоги конкурса «Во славу земли Самарской» и открыли одноименную выставку

Жюри оценили 472 конкурсные работы
Евгения ВАСИНА
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Фото группы Министерство культуры Самарской области (vk.com/mincult.samregion)Фото группы Министерство культуры Самарской области (vk.com/mincult.samregion)
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В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Во славу земли Самарской». Представление там работы – победители одноименного регионального конкурса творческих работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Участники конкурса - 13 образовательных организаций профессионального и высшего образования Самарской области.

Конкурс проходил по номинациям: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Молодым художниками необходимо было в своих работах раскрыть уникальность родного края, его традиции, историю и современность, воссоздавая архитектурный облик городов Самарской области, размышляя о самарских судьбах известных земляков.

В помощь участникам прошла образовательная сессия, в которую вошло около 15 мероприятий – мастер-классов, творческих встреч, посещений музеев, лекций по краеведению и истории региона. По итогам на суд авторитетного жюри, которое возглавил вице-президент Российской академии художеств, академик Российской академии художеств, исполнительный директор Московского музея современного искусства – Василий Церетели, были представлены 472 конкурсные работы. Ко второму очному туру конкурса допущены 102 участника. Их работы можно будет увидеть в галерее «Новое пространство» до 22 сентября. Из числа участников второго тура жюри выбрали 15 победителей и призеров. Их наградили денежными призами и культурно-образовательной поездкой в Москву. Там победители посетят мастерскую Зураба Церетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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