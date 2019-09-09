2019-09-09T20:47:42+03:00
Недвижимость

Главгосэкспертиза России одобрила: в центре Самары построят небоскреб

45-этажный жилой дом разместят в Октябрьском районе
Евгения ВАСИНА
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Когда начнется строительство не уточняетсяКогда начнется строительство не уточняетсяФото: Архив "КП"
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Рядом с территорией Центрального автовокзала в Самаре может появиться 45-этажный жилой дом. Построить «многофункциональный» жилой комплекс намерены в границах Московского шоссе, улицы Энтузиастов, проспекта Карла Маркса, улицы Ивана Булкина, переулка Тупой.

- Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реализация третьего этапа строительства жилого комплекса, в ходе которого построят 45-этажное здание в форме трилистника, со встроенными нежилыми помещениями и двухуровневым подземным паркингом. Высота здания от земли до высшей отметки сферического купола на кровле - 153,05 м, общее количество надземных и подземных этажей здания – 47. Новый жилой дом в Самаре относится к уникальным объектам, которыми считаются все сооружения высотой более чем 100 м, - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Квартир в доме-гиганте по плану будет 546, общая жилая площадь - 17,081 тыс. кв. м. Квартиры будут располагаться с 4 по 22 и с 24 по 43 этажи. На 1 и 2 этажах запроектированы нежилые административные и технические помещения. 3, 23, 44, 45 этажи - технические.

Возле дома обещают сделать проезды, тротуары, газоны, площадки для отдыха и площадки для парковки на 31 машиноместо, три из них для инвалидов. Подземная парковка будет рассчитана на 293 машины, для инвалидов выделят 60, в том числе 20 – для инвалидов-колясочников.

Застройщик – ООО «Великран-инвест». Проектировщики – ООО «Трансгруз», ООО «Теплотехсервис», Акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр «Строительство», ООО «СТФ-СТРОЙ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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