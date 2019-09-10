В Самаре молодой человек размещал в интернете свастику и попал на штраф
В Самаре местного жителя привлекли к ответственности за размещение в интернете запрещенной символики. Молодой человек публиковал в сети фотографии со свастикой и эмблемы 3-й танковой дивизии СС гитлеровской Германии.
- Также было установлено, что житель Самары размещал в интернете файлы, которые содержали аудиозаписи, внесенные в федеральный список экстремистский материалов министерства юстиции РФ, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
5 сентября Куйбышевский районный суд Самары признал молодого человека виновным и назначил ему штрафы, правда, сумма их не уточняется. Что касается запрещенных картинок и аудиозаписей, то их удалили с личной страницы самарца.
ИСТОЧНИК KP.RU