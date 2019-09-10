В Самаре молодой человек размещал в интернете свастику и попал на штраф

СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-10T08:29:03+03:00

Молодому человеку пришлось удалить все запрещенные материалы со своей страницы Фото: Архив "КП"

Эта символика запрещена для размещения в сети

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В Самаре местного жителя привлекли к ответственности за размещение в интернете запрещенной символики. Молодой человек публиковал в сети фотографии со свастикой и эмблемы 3-й танковой дивизии СС гитлеровской Германии.

- Также было установлено, что житель Самары размещал в интернете файлы, которые содержали аудиозаписи, внесенные в федеральный список экстремистский материалов министерства юстиции РФ, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

5 сентября Куйбышевский районный суд Самары признал молодого человека виновным и назначил ему штрафы, правда, сумма их не уточняется. Что касается запрещенных картинок и аудиозаписей, то их удалили с личной страницы самарца.

ИСТОЧНИК KP.RU