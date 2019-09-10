2019-09-10T08:29:03+03:00
Общество

В Самаре молодой человек размещал в интернете свастику и попал на штраф

Эта символика запрещена для размещения в сети
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Молодому человеку пришлось удалить все запрещенные материалы со своей страницыМолодому человеку пришлось удалить все запрещенные материалы со своей страницыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре местного жителя привлекли к ответственности за размещение в интернете запрещенной символики. Молодой человек публиковал в сети фотографии со свастикой и эмблемы 3-й танковой дивизии СС гитлеровской Германии.

- Также было установлено, что житель Самары размещал в интернете файлы, которые содержали аудиозаписи, внесенные в федеральный список экстремистский материалов министерства юстиции РФ, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

5 сентября Куйбышевский районный суд Самары признал молодого человека виновным и назначил ему штрафы, правда, сумма их не уточняется. Что касается запрещенных картинок и аудиозаписей, то их удалили с личной страницы самарца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хотела кожаные кроссовки, а получила подделку: в Самаре участились случаи мошенничеств с посылками
Сергей Филиппов станет советником самарского губернатора по вопросам культуры
«Нам нужен стадион и место для прогулок»: жители Мехзавода не хотят отдавать сквер под строительство воскресной школы
Главгосэкспертиза России одобрила: в центре Самары построят небоскреб
Победители поедут в Москву: в Самаре подвели итоги конкурса «Во славу земли Самарской» и открыли одноименную выставку
Да это же удав! В Тольятти нашли и обезвредили экзотическую змею
Более 500 участников, все районы области, лучшие сельскохозяйственные практики: в Самарской области пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка
Недалеко от Тольятти загорелся лес
«Территория равных возможностей»: в Самаре стартовал первый областной открытый парафестиваль
Срок возвращения троллейбуса № 6 в Самаре на прежний маршрут перенесли на октябрь
Самарское учреждение заплатило 240 тысяч рублей за утонувшего в водном канале лося