2019-09-10T09:09:47+03:00
Общество

Хотела кожаные кроссовки, а получила подделку: в Самаре участились случаи мошенничеств с посылками

Горожане заказывают товары в малоизвестных магазинах и получают совсем не то, что хотели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев просят быть внимательнее при совершении покупок в интернет-магазинахСамарцев просят быть внимательнее при совершении покупок в интернет-магазинахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре участились случаи мошенничества в сети. Люди заказывают в малоизвестных интернет-магазинах товары, но получают совсем не то, что хотели.

- Решила купить экковские кроссовки с большой скидкой. Долго общалась и по телефону, и в Инстаграме с фирмой-отправителем. Сказали, что на почте нужно будет оплатить посылку с помощью карты. Однако, придя на почту, узнала, что посылка оплачивается наложенным платежом и только наличными. Все оплатила, пришла домой и, вскрыв посылку, была неприятно удивлена. Там были дерматиновые кроссовки, - рассказала одна из пострадавших от рук нечестных коммерсантов.

По словам представителей УФПС Самарской области, часто в таких случаях клиенты просят отозвать платеж, но сотрудники почты не могут этого сделать.

- По правилам, если вес посылки соответствует указанному на упаковке, а целостность упаковки не нарушена, оператор несет ответственность за содержимое только в случае, если отправитель выбрал способ пересылки с описью вложения. Такие отправления вскрываются при получателе для проверки содержимого до оплаты, - отмечают в почтовой службе.

Самарцам рекомендуют при получении заказов из интернет-магазинов вскрывать посылки прямо на почте, чтобы в случае обнаружения «кота в мешке» составить акт, по которому будет проведена проверка. Чтобы обезопасить себя от посылок-сюрпризов, необходимо перед покупкой проверить надежность интернет-магазина: высокий рейтинг и наличие на сайте всех реквизитов. При выборе доставки почтой лучше выбирать регистрируемое отправление, чтобы продавец предоставил трек-номер для отслеживания посылки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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