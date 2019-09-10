«Меняйте управленческую команду!»: Дмитрий Азаров раскритиковал главу Тольятти за неприятный запах в городе

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-10T09:38:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тольятти в очередной раз пожаловались на неприятный резкий запах. Замеры показали, что в воздухе есть небольшое превышение аммиака. По словам главы Тольятти Сергея Анташева, замеры проводились мобильной лабораторией, муниципальная же пока еще не создана.

- Мы согласовали и утвердили комплектацию лаборатории. Контракт на приобретение необходимого оборудования планируется заключить до 1 октября этого года и в течении 3 месяцев получить оснащение для лаборатории, - рассказал Сергей Анташев на совещании в областном правительстве.

Однако глава региона Дмитрий Азаров раскритиковал его работу. По его словам, вопрос о создании муниципальной лаборатории обсуждался еще в прошлом году, но до она до сих пор не была запущена.

- Ускоряйте работу! Многие процессы можно вести параллельно и работать на опережение. Если ваши сотрудники не могут так работать, меняйте управленческую команду! - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил Сергею Анташеву обустроить в городе муниципальную лабораторию в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU