Глава Самарской области пригрозил уголовными делами за возможный срыв начала отопительного сезона

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-10T10:00:22+03:00

Еще не все города и районы полностью подготовились к предстоящей зиме

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В Самарской области завершается подготовка к новому отопительному сезону. Сейчас готовность жилых домов к зиме составляет 93,4%, котельных - 96,2%, а соцобъектов - около 90%. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков на совещании в облправительстве.

- К отопительному сезону готовы не все населенные пункты региона. Среди отстающих - Похвистнево, Сызрань, а также Большечерниговский, Елховский, Кинельский, Приволжский и Сызранский районы. Основные причины отставания - задержки сроков перекладки труб и низкий запас необходимых ресурсов, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил ускорить подготовку и предупредил, что, если отопительный сезон будет сорван, то будут приняты самые жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовных дел. При этом глава региона отметил, что высокие посты и былые заслуги никак не помогут в данном случае.

ИСТОЧНИК KP.RU