В Самарской области парень с марихуаной пытался спрятаться от росгвардейцев в лесу
На днях сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти, заметили подозрительного молодого человека. При виде росгвардейцев парень занервничал и поспешил скрыться в лесу. Стражи порядка заинтересовались таким поведением и остановили пешехода.
- Молодой человек признался патрульным, что хранит сверток с марихуаной. Они вызвали на место полицейских и передали им задержанного. В присутствии понятых сверток был изъят, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Проверка показала, что найденное у 25-летнего местного жителя является марихуаной («каннабисом») массой около 300 г. В отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU