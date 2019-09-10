2019-09-10T10:35:39+03:00
Общество

«Бабье лето» пришло: в Самарской области прогнозируют до 25 градусов тепла

Эта рабочая неделя будет радовать самарцев по-летнему теплой погодой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Днем воздух в регионе будет прогреваться до 25 градусовДнем воздух в регионе будет прогреваться до 25 градусовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарскую область пришло «бабье лето». В течение этой рабочей недели в регионе будет по-летнему тепло. Температура воздуха будет стремиться к отметке в 25 градусов.

- Самарская область, как и весь регион Средней Волги, на этой неделе останется во власти высокого атмосферного давления — антициклона. Днем в регионе будет тепло, но в ночные часы по-прежнему будет по-осеннему прохладно. Существенных осадков не ожидается, - сообщает Приволжское УГМС.

Так, днем во вторник, 10 сентября, столбики термометров будут держаться в пределах 19...24 °C. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Местами пройдет небольшой дождь. В ночь на среду, 11 сентября, температура воздуха опустится до 3...8 °C, а днем потеплеет до 20...25 °C. Осадков не ожидается. В четверг, 12 сентября, синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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