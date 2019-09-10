"Для нас это уже традиция!" В "Кошелев-проекте" торжественно отметили День танкиста

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-10T11:10:58+03:00

На праздник приехали представители областного и городских Советов ветеранов

Памятник каждый год проходит у монумента "Танк Т-34"

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В Самаре, в районе "Кошелев - проект" отметили день танкиста. Торжественный митинг по традиции прошел у монумента "Танк Т-34". Гостями праздника стали представители областной и городских организаций Совета ветеранов ВС, правоохранительных органов: генерал-майор Владимир Саркисян, генерал-майор Виктор Кузнецов, генерал-майор Николай Хохлунов, капитан первого ранга Николай Лукьянов, полковник Владимир Маслов, полковник Юрий Старожилов.

- Это мероприятие уже стало для нового района хорошей традицией, - рассказали в пресс-службе "Кошелева".

Для гостей выступали воспитанники детской школы искусств №6. Выпускник детского сада №6 Сергей Ильичев прочел поэму "Василий Теркин", тронув всех присутствующих до слез. Организовали мероприятие директор Школы №7 Галина Путинцева, заведующая детским садом № 1 Ирина Бурцева и директор УК «Авиакор-стандарт» Антон Ермолаев.

ИСТОЧНИК KP.RU