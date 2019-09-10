«Крылья Советов» могут наказать за рекламу букмекерской конторы на сайте
Антимонопольщики уличили самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении закона о рекламе. Один из посетителей сайта команды заметил, что там висит баннер букмекерской конторы.
- Проверка показала, что реклама букмекерской конторы, размещенная на сайте футбольного клуба, содержит признаки нарушения части 2.2. статьи 27 Закона о рекламе. Ответственность за подобное нарушение должен нести рекламораспространитель, то есть ЗАО «ПФК «Крылья Советов», - сообщает пресс-служба Самарского УФАС.
За данное нарушение «Крыльям Советов» грозит административное наказание. Сейчас решается вопрос о возбуждении соответствующего дела.
ИСТОЧНИК KP.RU