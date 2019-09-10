"Нужны разъяснения минстроя": Владимир Кошелев обсудил с Мутко проблемы рынка аппартаментов

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-10T11:20:47+03:00

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Самарский застройщик Владимир Кошелев в статусе председателя комитета по строительству "Деловой России" встретился в составе представителей строительной отрасли с зампредседателя правительства РФ Виталием Мутко. Он внес предложения по повышению эффективности работы с эскроу-счетами.

- Сейчас существует неоднозначное прочтение положений закона о возможности заключения договоров долевого участия в отношении апартаментов по старой схеме при условии отчислений взносов в Фонд защиты прав дольщиков, - отметил Владимир Кошелев и предложил Минстрою РФ выступить с разъяснениями по этому вопросу.

Аппартаменты - это востребованный сегмент строительного рынка РФ. Изменения в законодательстве с 1 июля 2019 года в связи с переходом на проектное финансирование их также коснулись.

ИСТОЧНИК KP.RU