2019-09-10T11:33:53+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель грузовика «догнал» трактор и опрокинул его: есть пострадавший

Авария произошла по дороге в Кинель-Черкассы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Серьезное ДТП спровоцировал водитель грузовикаСерьезное ДТП спровоцировал водитель грузовикаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в понедельник, 9 сентября, на трассе Кинель-Черкассы — М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло серьезное ДТП. Там около 20:00 столкнулись грузовик и трактор.

- 29-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь со стороны трассы М-5 в направлении Кинель-Черкасс, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди трактора и столкнулся с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившего пострадал 54-летний водитель трактора. Его с различными травмами увезли в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, оба участника аварии находились в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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