В Самарской области водитель грузовика «догнал» трактор и опрокинул его: есть пострадавший
Вечером в понедельник, 9 сентября, на трассе Кинель-Черкассы — М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло серьезное ДТП. Там около 20:00 столкнулись грузовик и трактор.
- 29-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь со стороны трассы М-5 в направлении Кинель-Черкасс, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди трактора и столкнулся с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившего пострадал 54-летний водитель трактора. Его с различными травмами увезли в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, оба участника аварии находились в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU