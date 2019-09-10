2019-09-10T11:57:15+03:00
Происшествия

Бригада строителей оставила жительницу Самарской области без подарочного кинжала и бытовой техники

Злоумышленники причинили ущерб почти на полмиллиона рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уроженцы соседних республик обчистили дом жительницы Кинельского районаУроженцы соседних республик обчистили дом жительницы Кинельского районаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно в полицию Кинельского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее дома пропали бытовая техника и подарочный кинжал на общую сумму 490 тысяч рублей.

- Полицейские изъяли улики и записи с камер видеонаблюдения. Также они нашли на прилегающей к дому территории автомобильный брызговик со следами красной краски. В дальнейшем один из местных жителей рассказал, что на автомобиле такого же цвета передвигалась бригада строителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Найти и задержать предполагаемых преступников стражам порядка удалось в течение нескольких часов. Ими оказались уроженцы соседних республик 27-ми лет и 31-го года. Молодых людей и их машину — ВАЗ-2104 — разыскали в Самаре. Задержанные признали свою вину и рассказали, что часть бытовой техники они продали на одном из городских рынков. Остальное полицейские изъяли и вернули законной владелице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Одного из молодых людей арестовали. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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