Единый стиль и места для пенсионеров: в Самаре на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка
В Самаре на площади имени В.В. Куйбышева уже на этой неделе заработает сельскохозяйственная ярмарка. Она откроется в субботу, 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Ярмарка на площади Куйбышева будет открыта для посетителей по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00, - отметили в мэрии.
В ярмарочном городке установят стилизованные торговые площадки. Также в едином стиле оформят бейджи продавцов, фартуки и ценники. Самарцы смогут купить на этой ярмарке продукцию как местных производителей, так и других регионов: Марий Эл, Саратовская, Волгоградская и Ульяновская области. Кроме того, на ярмарке смогут торговать пенсионеры. Для них выделят 40 бесплатных мест.
Также сельскохозяйственные ярмарки будут работать в поселке Мехзавод около ДК «Октябрь», на пересечении улиц Киевской и Тухачевской, на пересечении улиц Революционной, Митирева и Московского шоссе, а также на перекрестке улиц Кряжской и Уральской.
ИСТОЧНИК KP.RU