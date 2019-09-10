Единый стиль и места для пенсионеров: в Самаре на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-10T12:26:11+03:00

Ярмарка на площади Куйбышева будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям Фото: Архив "КП"

Там будут продавать местные продукты и товары из Марий Эл и Волгоградской области

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В Самаре на площади имени В.В. Куйбышева уже на этой неделе заработает сельскохозяйственная ярмарка. Она откроется в субботу, 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Ярмарка на площади Куйбышева будет открыта для посетителей по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00, - отметили в мэрии.

В ярмарочном городке установят стилизованные торговые площадки. Также в едином стиле оформят бейджи продавцов, фартуки и ценники. Самарцы смогут купить на этой ярмарке продукцию как местных производителей, так и других регионов: Марий Эл, Саратовская, Волгоградская и Ульяновская области. Кроме того, на ярмарке смогут торговать пенсионеры. Для них выделят 40 бесплатных мест.

Также сельскохозяйственные ярмарки будут работать в поселке Мехзавод около ДК «Октябрь», на пересечении улиц Киевской и Тухачевской, на пересечении улиц Революционной, Митирева и Московского шоссе, а также на перекрестке улиц Кряжской и Уральской.

ИСТОЧНИК KP.RU