2019-09-10T12:44:57+03:00
Происшествия

В Тольятти директор компании-банкрота сдал залоговый транспорт за 13 млн рублей в аренду

Мужчина провернул аферу с помощью фиктивных документов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предполагаемому мошеннику грозит до 10 лет лишения свободыПредполагаемому мошеннику грозит до 10 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти полицейские раскрыли аферу на 13 миллионов рублей, которая была совершена при процедуре банкротства. Там директор одной из фирм сдал в аренду залоговый транспорт.

- По данным оперативников, 50-летний директор компании при проведении процедуры банкротства сделал фиктивное письмо о согласии на заключение договора аренды от имени залогового кредитора. После того он сдал в аренду своим коммерческим партнерам транспорт, который был в залоге у банка, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн

Как отмечают в облГлавке, сумма переданного по фиктивному договору имущества составила более 13 миллионов рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Директору компании грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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