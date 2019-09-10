В Самаре с фасадов домов, которые обновили к ЧМ, отлетает краска и штукатурка

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-10T13:33:26+03:00

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В Самаре проверили заборы и фасады на гостевых маршрутах, которые были приведены в порядок в рамках подготовки к ЧМ-2018. Как выяснилось, проверку временем прошли не все объекты.

- Перед чемпионатом мира по футболу было отремонтировано 272 фасада жилых домов. На 49 из них выявлено отслоение покраски и обрушение штукатурки. На многих домах повреждения уже исправлены, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также были найдены повреждения на баннерных сетках и заборах. Неизвестные хулиганы уже успели «украсить» их граффити. Глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить работу по приведению в порядок туристических и гостевых маршрутов и исправить все выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU