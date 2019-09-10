В Самаре двое парней проводили азартные игры в доме на проспекте Кирова
Незаконный «бизнес» привел молодых людей к уголовному делу
Подпольный игровой клуб работал на протяжении нескольких месяцевФото: Архив "КП"
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту организации азартных игр в Промышленном районе города. Подпольный игровой клуб работал в доме №258А по проспекту Кирова.
- По версии следствия, организаторами азартных игр выступили двое молодых людей. Они проводили их с апреля по июль этого года, используя игровое оборудование и сеть интернет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все детали преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU