В Самаре двое парней проводили азартные игры в доме на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-10T13:46:26+03:00

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В Самаре возбудили уголовное дело по факту организации азартных игр в Промышленном районе города. Подпольный игровой клуб работал в доме №258А по проспекту Кирова.

- По версии следствия, организаторами азартных игр выступили двое молодых людей. Они проводили их с апреля по июль этого года, используя игровое оборудование и сеть интернет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU