2019-09-10T14:00:15+03:00
Происшествия

В Тольятти за один день в ДТП пострадали двое школьников

Один из ребят угодил под автомобиль, катаясь на велосипеде, а другой — на самокате
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: отдел ГИБДД ТольяттиФото: отдел ГИБДД Тольятти
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В минувший понедельник, 9 сентября, в Тольятти произошло сразу два ДТП с участием детей.

Так, в 15:40 около дома № 13 на Бульваре Татищева под колеса автомобиля Nissan Juke угодил 7-летний велосипедист. На момент ДТП он пересекал проезжую часть дороги. В 19:30 в аварии пострадал 8-летний мальчик. Ребенка в жилой зоне на улице Калмыцкой сбил 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093. На тот момент мальчик пересекал дорогу на самокате.

По данным отдела ГИБДД по Тольятти, оба ребенка в результате ДТП получили различные травмы. Сейчас по данным фактам проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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