В аэропорту Курумоч в багаже у пассажиров нашли специи с опасными сорняками
В Самарскую область вновь пытались ввезти опасные продукты. Их нашли в багаже пассажиров аэропорта Курумоч, которые прилетели из Республики Таджикистан.
- На пункте пропуска в самарском аэропорту в ручной клади пассажиров были обнаружены специи, которые запрещены для ввоза в РФ. Анализ отобранных проб показал, что в них содержатся семена карантинного вредного растения рода повилика, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Все найденные в багаже пассажиров специи пришлось уничтожить. Это сделали, чтобы не допустить распространение опасного сорняка по территории Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU