В аэропорту Курумоч в багаже у пассажиров нашли специи с опасными сорняками

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-10T14:21:27+03:00

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В Самарскую область вновь пытались ввезти опасные продукты. Их нашли в багаже пассажиров аэропорта Курумоч, которые прилетели из Республики Таджикистан.

- На пункте пропуска в самарском аэропорту в ручной клади пассажиров были обнаружены специи, которые запрещены для ввоза в РФ. Анализ отобранных проб показал, что в них содержатся семена карантинного вредного растения рода повилика, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Все найденные в багаже пассажиров специи пришлось уничтожить. Это сделали, чтобы не допустить распространение опасного сорняка по территории Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU