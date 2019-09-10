2019-09-10T14:47:53+03:00
Общество

В одном из районов Самарской области ввели карантин по бешенству животных

Неблагополучной признали территорию села Хорошенькое
Анастасия ФИЛАТОВА
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Карантин по бешенству продлится два месяцаКарантин по бешенству продлится два месяцаФото: Архив "КП"
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В Самарской области выявили случаи заражения животных бешенством. Опасную болезнь обнаружили на территории села Хорошенькое в Красноярском районе. Из-за этого там на два месяца ввели карантин.

- Признать территорию села Хорошенькое неблагополучной по бешенству животных и установить карантин с 9 сентября по 9 ноября 2019 года, - говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Самарской области.

В этот период времени в селе нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их за пределы села. Кроме того, там будет запрещено отлавливать диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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